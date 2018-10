Casine del Principe, Luongo: "A breve via i rifiuti" Ripristino dell'impianto termico

“A seguito dell'interrogazione del Gruppo Insieme Protagonisti, con la quale con il collega Gaeta abbiamo denunciato lo stato di degrado della Casina del Principe, abbiamo ottenuto che Irpinia Ambiente proceda allo smaltimento dei rifiuti ingombranti presenti in una delle stanze della struttura e che entro il mese di novembre venga adeguato l'intero sistema termico, con il funzionamento dei riscaldamenti. La Casina, grazie anche alla sensibilità dell'Assessore Buglione, tornerà a vivere.” Lo dichiara il consigliere comunale di Avellino, Stefano Luongo.

“Il progetto Benessere Giovani, fortemente voluto dal Forum, sarà finalmente messo nelle condizioni di partire”, aggiunge Il consigliere. “Una realtà che prevede formazione con stage retribuiti, sperimentazione con Coworking e Fablab, orientamento e consulenze per la nascita di startup. E poi spazi per studiare, suonare e organizzare eventi. Il tutto per almeno 24 mesi, senza alcun costo per la comunità.”

“È evidente - conclude Luongo - che si può fare il bene della propria città concretamente anche essendo all'opposizione, purché si abbia, però, la consapevolezza che le strutture appartengono a tutti, e che i servizi resi ai cittadini non hanno colore politico.”

Redazione Av