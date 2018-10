Bellezza e medicina, ecco i segreti della "lunga" giovinezza Incontro sulla medicina estetica. Armonia, lotta alla cellulite, agli inestetismi, e ai segni dell

Come si definisce la bellezza con la medicina estetica (questione di numeri e armonie). Come eliminare la cellulite. Come arginare i segni dell'età sul viso. Come funziona un check up estetico. Il futuro e le nuove tecniche del settore. Se n'è discusso in un convegno su“Bellezza simbolo di benessere: connubio di armonia ed eleganza”. L'incontro è stato organizzato dalla Sime (Società Italiana di Medicina Estetica) con la collaborazione dell’Ammi (Associazione Mogli Medici Italiani) e la partecipazione del “Forum delle donne” di Venticano, che si è tenuto nella splendida cornice del Palazzo della Leonessa a Montemiletto.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito degli eventi divulgativi di Medicina Estetica per il pubblico con l’obiettivo prioritario di tutelare i pazienti. E’ dal 1975, del resto, che la Società Italiana di Medicina Estetica, con il suo attuale presidente, professor Emanuele Bartoletti, è presente con una Medicina preventiva, curativa e rigenerativa molto attenta al sociale. Dopo i saluti della vice-presidente dell’Ammi di Avellino, Rita Giordano, gli interventi dei quattro relatori: Dario Dorato, Segretario generale Sime – Docente Scuola Internazionale di M.E. Fif – Roma; Giovanna Viglione, Socio ordinario Sime – Tutor Scuola Internazionale di M.E. Fif – Roma; Oksana Kruglyk, Medico Estetico: Gilda Marciano, Medico Estetico.

Il convegno è stato coordinato da Franco Genzale.

In sintesi le relazioni.

Giovanna Viglione : «L’armonia delle proporzioni in Medicina Estetica»

In medicina estetica come si stabilisce il bello dal non bello? Esistono canoni estetici soggettivi, in funzione della percezione estetica personale e canoni estetici oggettivi, di proporzione in accordo con la sezione aurea. Di proporzione divina se ne sono occupati fin dall’antichità artisti vari, compreso Leonardo che nell’opera “L’ultima cena “ inscrive la figura di Gesù in un rettangolo i cui lati sono in rapporto tra di loro pari a Φ(1.618). Allora la bellezza che è armonia ci conduce a questo numero. In un volto armonico sono in rapporto aureo ad esempio: la lunghezza del volto / larghezza del volto, la lunghezza della bocca/ larghezza del naso e cosi via. La maschera aurea, creata dal chirurgo californiano, Stephen Marquard, è maschile e femminile ed è indipendente dalla razza,dalla nazionalità e dal tempo. Nefertiti (1370-1350 a. C. ) considerata la più bella del suo tempo, ha un viso che risulta canone di bellezza assolutamente attuale. Il medico estetico nel ringiovanimento di un volto ha a disposizione varie metodiche non chirurgiche: Filler di acido ialuronico, Tossina Botulinica, Fili di trazione e di Biostimolazione,che consentono di effettuare trattamenti di ridefinizione, correzione e di aumento volumetrico. Il filler di acido ialuronico viene utilizzato per riempire le labbra, distendere i solchi naso-genieni, aumentare gli zigomi e ridefinire l’ovale del viso. La tossina botulinica corregge le rughe mimiche del volto nel terzo superiore dando un look giovane con distensione dei tratti somatici. I fili di trazione e di biostimolazione, di materiale riassorbibile, PDO (polidioxanone), vengono utilizzati per trattare la lassità cutanea con un impianto a livello del sub-derma. Ci sono inoltre metodiche strumentali che il medico estetico utilizza, ad esempio la Radiofrequenza e la Biodermogenesi. Le associazione tali trattamenti consentono di apportare correzioni e di trattare tutti gli aspetti dell’aging di un viso con ottimi risultati. Ma il rispetto delle proporzioni dipende dal medico e noi diciamo che la Buona Medicina Estetica è quella che “ non ti sconvolge”.

Giovanna Viglione : “La cellulite e le disarmonie della silhouette”

Le disarmonie della figura corporea comprendono innanzitutto la Cellulite o PEFS o pannicolopatiaedematofibrosclerotica , inestetismo più frequente nelle donne e localizzato in determinate regioni corporee : cosce, glutei, ginocchia e gambe. Si tratta di un processo dismetabolico, basato principalmente su un’alterazione del microcircolo dell’ipoderma. Alla base c’è un rallentamento del flusso con stasi venosa e conseguente edema inter-adipocitario. Ne sono la causa le alterazioni posturali, la sedentarietà, l’incremento ponderale, la gravidanza, le terapia con estro-progestinici e gli errori comportamentali e di igiene di vita. La Adiposità distrettuale o AD o adiposità localizzata, esprime invece un aumento volumetrico di tessuto adiposo in zone del corpo femminile dove normalmente è già presente , vedi la zona dei trocanteri. La diagnosi, fatta dal medico estetico, si avvale della ecografia dell’ipoderma. Il programma correttivo prevede tecniche sinergiche tra di loro come la mesoterapia , drenaggio linfatico manuale (massaggio sec.Vodder), endermologie (LPG), la carbossiterapia ed infine il trattameno chirurgico di lipoaspirazione. Buoni risultati si hanno con la carbossiterapia, una metodica che consiste nella iniezione per via sottocutanea di C02 (anidride carbonica )elettromedicale con aumento della microcircolazione.

Gilda Marciano : «Aging cutaneo e macchie»

L’invecchiamento cutaneo comprende il crono- invecchiamento e il foto-invecchiamento. Il primo è legato a dei fattori biologici geneticamente predeterminati non modificabili, il secondo è rappresentato dalle modificazioni subite dalla pelle a livello istologico e clinico per esposizione diretta alle radiazioni luminose e dipende dallo stile di vita; è possibile prevenirlo. Clinicamente il crono invecchiamento si caratterizza per : pallore, secchezza, elasticità ridotta e spessore ridotto, rughe sottili, fragilità dei vasi sanguigni. Lesioni tipiche, tra le altre sono, le cheratosi seborroiche. Nel foto invecchiamento invece la pelle appare: ruvida, di colorito giallastro con aumento di spessore e con lassità cutanea. Lesioni più tipiche sono le cheratosi attiniche. Ma invecchiamento cutaneo significa anche rughe e macchie. Le rughe ( sec. Kligman) sono: lineari, glifiche, increspature, pieghe del sonno,pieghe naso-labiali. Le ipermelanosi o macchie cutanee invece si dividono in epidermiche , miste e dermiche. Tra le epidermiche annoveriamo le lentigo solari e senili, le efelidi e le macchie caffè e latte. Il melasma è invece una ipermelanosi mista ed è più comune nelle donne asiatiche ed ispaniche. Si caratterizza per aumento di melanina e di melanociti. Le ipermelanosi dermiche (es. Poikiloderma di Civatte) hanno per lo più una predisposizione genetica. Il trattamento dell’aging e delle macchie cutanee prevede prima di tutto una prevenzione con l’ utilizzo di filtro solare, poi una cosmesi domiciliare con l’utilizzo di agenti schiarenti. In ambulatorio invece vengono praticati trattamenti chimici, vedi peeling e trattamenti fisici che sono rappresentati dai vari tipi di laser e dalla luce pulsata (IPL).

Oksana Kruglyk : «Check –up medico estetico»

I medici estetici della “Scuola Bartolettiana” di Medicina Estetica, procedono durante la prima visita di medicina estetica o check –up medico estetico con la valutazione del check-up cutaneo che consiste nel valutare la cute mediante ispezione ad occhio nudo, lente di ingrandimento, con luce naturale, luce fredda, e luce di Wood, con sebometro, corneometro, pHmetro, con il test del dermografismo e all’acido lattico. Queste valutazioni permettono al medico estetico di stabilire il biotipo cutaneo (sec. Bartoletti e Ramette), e solo dopo aver valutato se ci si trova di fronte a : pelle disidratata, pelle con ridotti lipidi di superficie, pelle seborroica, pelle sensibile, si può prescrivere la giusta cosmesi alla paziente. Il Check –up medico estetico, comprende una serie di valutazioni morfologiche e funzionali : psicologica, morfo-antropometrica , posturale, angiologica degli arti , emato-chimica, ecografica dell’ipoderma che consentono di valutare lo stato di salute. La visita è corredata inoltre da anamnesi ed esame obiettivo che è generale (riguarda tutti gli apparati) e mirato (riguarda l’inestetismo). La prima visita di medicina estetica permette al medico estetico di valutare il grado di invecchiamento cutaneo e di invecchiamento generale della paziente.

Dario Dorato: «La Medicina Estetica: presente, passato, futuro»

La Medicina Estetica nasce in Francia, come movimento medico scientifico, nel 1973 per intuizione di Jean Jacques Legrand, endocrinologo di Parigi. In Italia arriva nel 1975, ad opera di Carlo Alberto Bartoletti, geriatra di Roma che fonda la Società Italiana di Medicina Estetica (Sime). Attualmente esistono 32 Società Nazionali di Medicina Estetica in vari Paesi, tra europei (14) ed extraeuropei (18) che fanno parte dell’Unione Internazionale di Medicina Estetica (Uime) con sede a Parigi e fondata nel 1976 . Ad oggi siamo giunti all’organizzazione del 22esimo Congresso Mondiale di Medicina Estetica e del 40esimo0 Congresso Nazionale. Il medico estetico viene formato in Italia con una Scuola quadriennale, negli altri Paesi Europei ed Extraeuropei la durata della formazione varia. La Medicina Estetica nell’ottica della Sime è principalmente preventiva e poi correttiva e restituiva. La Scuola Internazionale di Medicina Estetica ha sede a Roma e oggi il suo Direttore è il Prof. Emanuele Bartoletti. Nasce nel 1990 su proposta della Sime alla Fif (Fondazione Fatebenefratelli) e dà una formazione essenzialmente umanistica. Dal 1990 ad oggi hanno ricevuto una formazione umanistica ed internistica 1400 diplomati italiani e stranieri. Gli allievi provengono da tutte le regioni italiane e da molti Paesi Stranieri. Nella Scuola è caratteristica la figura dei tutors che curano le esercitazioni pratiche sul check-up medico-estetico e quelle di Medicina Estetica applicata. Inoltre esiste un Servizio ambulatoriale di Medicina Estetica presso l’Ospedale FBF -Isola Tiberina, dal marzo 1994 il cui Direttore è il Prof. Emanuele Bartoletti. Infine fa parte della Società il Capitolo Accademia della SIME che raccoglie i diplomati della Scuola. Anche l’Accademia ha una organizzazione regionale e interregionale. Le finalità della Accademia sono tante, principalmente la promozione, la socializzazione, il confronto e l’organizzazione di corsi, seminari, congressi, lavori di ricerca ed eventi per il pubblico.

Dario Dorato: «Biostimolazione, Filler e Botox: metodiche fondamentali in Medicina Estetica»

Le rughe ed il rilassamento cutaneo rappresentano il segno più evidente del trascorrere del tempo, ovvero dell’invecchiamento inteso in senso biologico. Il crono-invecchiamento è il risultato dell’intreccio di eventi biologici, biochimici e molecolari che è scandito dal codice genetico di ogni individuo. L’impatto sulla pelle del tempo che passa è determinato da una serie di fattori intrinseci quali la perdita della matrice extracellulare, la perdita delle fibre collagene e di elastina, la perdita dell’acido ialuronico endogeno. Poi vi sono i fattori estrinseci che sono rappresentati dalla esposizione solare, dal fumo, dalla dieta. Il tutto si traduce in perdita di elasticità cutanea, di tono, di volume e di idratazione. Quindi la biostimolazione cutanea e i filler a base di acido ialuronico, uno zucchero, consentono al medico estetico, tramite iniezioni cutanee di ripristinare quel turgore che si perde con l’età. Le aree dove si può utilizzare un filler che serve fondamentalmente ad aumentare i volumi sono tante, dalle labbra agli zigomi, ai solchi naso-genieni , al rinofiller, al rimodellamento del mento. Ancora la tossina botulinica, tanto demonizzata, è indicata nel trattamento delle rughe di espressione nel terzo superiore del volto. E’ evidente che le correzioni eccessive non appartengono alla nostra filosofia, noi diciamo semplicemente si alla normalizzazione e alla naturalezza.