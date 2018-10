Muore nella notte uno studente del liceo Mancini Il ragazzo ha avvertito un malore mentre era nella sua abitazione di Chiusano San Domenico.

Uno studente del liceo scientifico “Mancini” è morto questa notte per un malore improvviso. M.R., 19enne, si trovava con i familiari nell'abitazione di Chiusano San Domenico. All'improvviso si è sentito male, sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto le ambulanze della centrale operativa del 118. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza alla Città Ospedaliera. Una corsa folle, e purtroppo inutile. Poco dopo il ricovero il cuore del ragazzo ha smesso di battere.

Sul corpo del giovane potrebbe essere disposta una autopsia. L'esame si renderebbe necessario per la giovane età della vittime e per stabilire in modo certo le cause che ne hanno causato il decesso. A richiederla sono stati gli stessi medici dell'ospedale avellinese.

La notizia si è diffusa presto al liceo avellinese, provocando, come è facile immaginare, una profonda impressione. Il giovane frequentava la quinta della sezione H.