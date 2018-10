Lutto Porfido. "Addio Mario. Se ne va un signore come pochi" Oggi i funerali alle ore 15

di Siep

Se ne è andato in un giorno di ottobre, di un autunno mite, che lascia senza parole e mute le lacrime di tanti ad Avellino, nella sua provincia. Lo conoscevano tutti in città e non solo. E’ stato il simbolo sincero di un Avellino di altri tempi, Mario Porfido, che si è spento ieri tra l'affetto dei suoi cari. Il signor Mario Porfido con la sua genuina fierezza, ha rappresentato il tempo di un Avellino sincera, fatta di autentici rapporti umani, di forza e valori, di tifo vero per una squadra, per i colori del cuore. Mario si è spento a 74 anni, e lascia la moglie Maria, i figli Catello e Angela, i suoi adorati nipoti, i familiari e parenti tutti.

Sul social scorrono tanti messaggi di cordoglio per un uomo perbene, sempre in prima linea per sostenere la sua squadra calcistica del cuore. "Ieri in trasferta avevamo un solo pensiero…ti ricordero' per sempre e portero' nel mio cuore i tuoi racconti, i pranzi e cene condivisi, le trasferte e quei termos di caffè che non potevano mai mancare..", annota un utente del social che vuole ricordare il tifoso e l'uomo, il tratto umano di Mario Porfido, quella saggezza che si nutriva di esperienza e che sapeva generosamente condividere.

"Un tifoso vero e un signore come pochi. Ciao Mario". Annota Franco su facebook che diventa il diario virtuale del dolore. I funerali si terranno questo pomeriggio alle ore 15 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria, in via degli Imbimbo.