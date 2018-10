Amdos, nuova tappa delle prevenzione I controlli gratuiti

Si è tenuta ieri un'altra giornata di prevenzione in rosa con l'Amdos Mercogliano. Ad ospitare gli ambulatori organizzati dall'associazione, il palazzo comunale di Quadrelle, dove sono state effettuate le visite gratuite di senologia con il dottor Carlo Iannace, quelle cardiologiche con il dottor Pasqualino Raviele e i controlli del fisioterapista Giuseppe Pignatelli.

Ai medici come sempre vanno i ringraziamenti dell'Amdos Mercogliano per la disponibilità e l'operato. Un grazie all'amministrazione comunale di Quadrelle e al sindaco Simone Rozza per l'ospitalità, e all'Avis di Avellino per la collaborazione avviata con l'associazione.

Per i prossimi appuntamenti infrasettimanali e domenicali con la prevenzione, è possibile consultare il calendario sulla pagina Facebook Amdos Campania