Provincia. Il Pd perde ancora, il presidente è Biancardi Netta sconfitta per il candidato del centrosinistra, Michele Vignola. Tutti i voti

Niente da fare, il centrosinistra perde anche nelle elezioni dove aveva più chance di vittoria e dove a votare erano chiamati solo gli amministratori dei comuni irpini. Alla Provincia è stato eletto presidente il candidato del centrodestra, Domenico Biancardi. Il vantaggio del sindaco di Baiano su Michele Vignola, espressione del centrosinistra e primo cittadino di Solofra, è stato netto: 46mila 218 punti per Biancardi, 43mila 608 per Vignola, sul quale – evidentemente – si è abbattuto il fuoco amico. Ad Avellino Vignola raccoglie 16 preferenze, contro le 10 del suo concorrente. Ma Biancardi ha vinto, e in qualche caso nettamente, nei comuni di fascia A, C e D. Non è bastato alla fascia tricolore della cittadina conciaria affermarsi nel computo complessivo, nei comuni tra 3mila e 5mila abitanti, quelli di fascia B.

Il testa a testa tra i due era previsto. Ma Vignola poteva contare su un maggior numero di consiglieri e amministratori del centrosinistra. Le spaccature all'interno del Pd e dell'intera compagine, hanno evidentemente pesato. Si è ripetuta la stessa dinamica che quattro anni fa ha portato all'elezione del sindaco di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta, anche lui sfavorito alla vigilia ed esponente di primo piano del centrodestra in provincia di Avellino.

Una sconfitta che pesa per il centrosinistra. Un'altra. Che mette in evidenza – se ce ne fosse bisogno – le profonde divisioni interne del Pd, l'incapacità di superare la litigiosità e di ricostruire davvero superando le attuali e devastanti correnti. Vignola è stato battuto da guerre intestine e da un avversario che è riuscito a compattare la parte opposta.

Proprio in vista di queste elezioni, il Pd avellinese aveva deciso di posticipare la mozione di sfiducia nei confronti di Ciampi. Una scelta infelice, in tutti i sensi. Ha perso e ha consentito al sindaco del Movimento 5Stelle di varare una delibera che propone il dissesto dell'ente. Delibera che potrebbe in parte arginare la mozione di sfiducia e riaprire i giochi per il futuro dell'esecutivo pentastellato.

COSI' NEI COMUNI

FASCIA A - 757 votanti su 833

Michele VIGNOLA: 359 preferenze

VOTO PONDERATO: 12.206

Domenico BIANCARDI: 365 preferenze

VOTO PONDERATO: 12.410

BIANCHE/NULLE: 33

FASCIA B - 298 votanti su 310

Michele VIGNOLA: 148 preferenze

VOTO PONDERATO: 10.212

Domenico BIANCARDI: 134 preferenze

VOTO PONDERATO: 9.246

BIANCHE/NULLE: 16

FASCIA C - 112 votanti su 117

Michele VIGNOLA: 47 preferenze

VOTO PONDERATO: 6.016

Domenico BIANCARDI: 62 preferenze

VOTO PONDERATO: 7936

BIANCHE/NULLE: 3

FASCIA D - 102 votanti su 102

Michele VIGNOLA: 41 preferenze

VOTO PONDERATO: 8.774

Domenico BIANCARDI: 59 preferenze

VOTO PONDERATO: 12.626

BIANCHE/NULLE: 2

FASCIA E - 28 votanti su 33

Michele VIGNOLA: 16 preferenze

VOTO PONDERATO: 6.400

Domenico BIANCARDI: 10 preferenze

VOTO PONDERATO: 4.000

BIANCHE/NULLE: 2

TOTALE VOTO PONDERATO

Michele VIGNOLA: 43.608

Domenico BIANCARDI: 46.218