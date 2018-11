Avellino, allagamenti e disagi: liquami e fango in via Capozzi I disagi in città

Allagamenti e disagi anche ad Avellino per il maltempo che non lascia la Campania. L'allerta continua e i vigili del fuoco sono impegnati in decine e decine di interventi. Una nostra lettrice segnala quanto accaduto in via Capozzi, all'incrocio con via Piave. A causa delle piogge abbondanti che imperversano da ore la strada si sarebbe trasformata in una colata di fango e liquami. Tante chiamate e richieste di intervento mentre continua l'allerta.