Avellino, passa il Bilancio. Ma che bagarre in aula Votato il consuntivo al termine di un consiglio drammatico. La giunta ha sbagliato la delibera

Passa il Bilancio consuntivo al termine di un consiglio consiliare drammatico, segnato da un errore nella presentazione dello strumento contabile (mancava un allegato). Errore che avrebbe provocato il commissariamento e lo scioglimento del consiglio.

Lo strumento contabile è stato votato da 13 consiglieri (Ciampi, Aquino, D'Aliasi, Laudonia, D’Alessandro, Ridente, Petitto, Ambrosone, Festa Capone, Iacovacci, Maggio, Luongo), docici gli astenuti (Percopo, Pizza, Marietta Giordano, Verrengia, Bilotta, Pericolo, Fruncillo, Cipriano, Giordano, Festa Leonardo, Preziosi), e uno contrario (Arace).

Il confronto in aula è stato feroce, soprattutto quando si è scoperto il clamoroso errore, grazie a un intervento del consigliere Dino Preziosi.

«C'è qualche manina – ha aggiunto Preziosi – che inserisce cose strane nelle delibere. Questo spettacolo è indegno. Per i consiglieri e per i cittadini: se questa consiliatura non si chiude il 26 novembre darò le dimissioni».

Sulla questione Nadia Arace è intervenuta in modo duro: «Non voto l'emendamento e abbandono l'aula». «Discutiamo da ore è solo adesso scopriamo che votare quella delibera avrebbe provocato lo scioglimento del consiglio».

Ancora più critico Nicola Giordano, «è demoralizzante, sono sorpreso della vostra irresponsabilità, forse qualcuno di voi vuole tornare a casa (rivolgendosi alla giunta ndr). Oggi in aula non è stato certificato il disavanzo, ma la vostra inadeguatezza».

Sconcertata anche la Ambrosone: «Ma a che gioco state giocando? State dimostrando la vostra incapacità di guidare la città, non sarei sorpresa se qualche sottosegretario chiedesse le vostre dimissioni in blocco. Eppure non dovevate far altro che riportare il lavoro del commissario, ma siete riusciti a presentare una delibera illegittima».

Quella di Luca Cipriano è quasi una sentenza. «Chiudiamo la partita dei conti e votiamo la sfiducia». Come dire, addio amministrazione 5Stelle. Nel suo intervento l'esponente di Mai Più così articola la sua posizione: «Avete compiuto un capolavoro. Volevo la verità sui conti e sono soddisfatto: avete sbagliato. Grazie al consigliere Preziosi ce ne siamo accorti. Ci stavate inducendo in errore, saremmo stati commissariati. Non oso immaginare in quel caso cosa avrebbe architettato il vostro sottosegretario. Chiedo al sindaco di verificare chi ha sbagliato e lo faccia dimettere. Siete pronti a pugnalarci ogni volta che vi prestiamo il fianco, ora basta, non ci sono più le condizioni per andare avanti».

L'assessore Forgione ha risposto addebitando al commissario prefettizio la delibera sbagliata: «Il documento non è passato in giunta.

Di parere opposto Livio Petitto: «Non incolpate chi non si può difendere e che dobbiamo solo ringraziare. Se c'è qualcuno che ha sbagliato è l'assessore Forgione». Sulla stessa linea Ines Fruncillo, che ha aggiunto: «Se il sindaco ritiene che bisogna andare a casa, basta trovare un notaio».