Caso Mancini, confronto tecnici e genitori ad Avellino Incontro dibattito sul tema della sicurezza

Incontro dibattito sul tema della sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico P.S. Mancini su cui si sta dibattendo in sede giudiziaria. Un’occasione di informazione e confronto. Il dibattito sarà moderato dal giornalista professionista Pierluigi Melillo, direttore di Canale 696 Otto Channel Tv ed al termine del quale il pubblico presente in sala potrà eventualmente intervenire con domande pertinenti al tema in discussione.

A promuoverle l'interessante confronto, il Comitato dei Genitori del Liceo P.S. Mancini di Avellino. L'incontro si terrà al Circolo della Stampa di Avellino, il prossimo 13 novembre 2018 ore 17,30.

Il Comitato, alla luce delle diverse letture che continuano a proliferare intorno alla vicenda giudiziaria sviluppatasi in merito alla sicurezza dell’edifico scolastico di via L. De Concilis n° 1, sede storica del Liceo P.S. Mancini, anche tra alcuni degli stessi genitori degli studenti di tale Liceo, ritiene di fare cosa utile nel promuovere l’incontro dibattito in cui far intervenire i genitori aventi un profilo professionale di orientamento tecnico, in un numero ragionevolmente limitato, e a cui potranno assistere tutti coloro che hanno interesse ad approfondire tale vicenda, in particolare i genitori degli studenti coinvolti, ma anche tutti gli altri che in qualche modo vogliano comprendere meglio il quadro normativo che regolamenta la fruibilità in sicurezza di un edificio scolastico.

Il tema del dibattito sarà circoscritto all' ambito tecnico, pertanto sarà affrontata la tematica della sicurezza del fabbricato rispetto alla propria capacità di sopportazione dei carichi gravitazionali e delle sollecitazioni sismiche.

In particolare i temi affrontati saranno:

1) impianto normativo di riferimento;

2) motivazioni che hanno portato al provvedimento di sequestro del fabbricato;

3) conclusioni tecniche dell’incidente probatorio promosso dal GIP;

4) Ordinanza successiva pronunciata dal GIP in data 16/10 u.s.;

5) effetti e scenari possibili derivanti dalla ricaduta dei contenuti dell'Ordinanza.

Al dibattito potranno partecipare anche altri tecnici autorevoli (come i Presidenti degli Ordini professionali coinvolti eo tecnici appartenenti al mondo accademico) che vogliamo dare il loro contributo al chiarimento normativo sulla vicenda.

“Ogni tema di altra natura – si legge nella nota - è volutamente escluso onde evitare possibili derive eo strumentalizzazioni che potrebbero portare il confronto su terreni paludosi, infruttuosi, per niente proficui al chiarimento della vicenda in argomento e quindi all’obiettivo prefissatoci.

Il dibattito ha la sola ambizione di provare a fare un minimo di chiarezza tra i genitori coinvolti, in merito alla cornice normativa entro la quale si sta dibattendo in sede giudiziaria e ai relativi accertamenti tecnici acclarati sempre in sede giudiziaria, per acquisire una maggiore informazione e consapevolezza sulla vicenda, senza alcun intento di intromissione o di faziosità rispetto all’insindacabile operato dei preposti organi giudiziari.

Il dibattito si terrà presso la sede del Circolo della Stampa di Avellino, sita al Corso Vittorio Emanuele II n° 6, il giorno 13 novembre p.v. alle ore 17,30 . Si raccomanda puntualità perché la sede ci è stata resa disponibile per un tempo limitato.

Coloro che hanno i requisiti menzionati e che vorranno partecipare al tavolo del dibattito – si legge sempre nella nota - dovranno inviare, al solo fine di dare un minimo di organizzazione all’incontro, la propria proposta di partecipazione con i propri dati personali (nome, cognome, titolo di studio ad indirizzo tecnico e recapito cellulare) alla casella di posta elettronica comgen.psmancini@libero.it entro la data del 10 novembre. La lista dei partecipanti al tavolo del dibattito sarà resa nota entro il 12 novembre. Per ogni eventuale chiarimento su tale iniziativa il Comitato potrà essere contattato, sempre mediante email, all’indirizzo appena sopra riportato.”

Gianni Vigoroso