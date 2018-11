Bioenergetica e femminilità, un percorso di crescita personale Venerdì 9 novembre dalle 18,30 l'incontro presso il centro "Spazio Evoluzione" di Avellino

Partono gli incontri dedicati al dialogo e al confronto sui temi della vita quotidiana e il loro risvolto psicologico.

Venerdì 9 novembre si parlerà di Bioenergetica e femminilità, un percorso di crescita personale al femminile, per vivere meglio, sentirsi maggiormente consapevoli e capaci di affrontare tutte le difficoltà quotidiane.

Ogni Donna per sentirsi sicura, forte e gioiosa deve essere in contatto con l’energia del proprio corpo e con quello della (Madre) Terra.

Il corpo è sacro e necessita di essere ascoltato, nutrito e celebrato. Stress, paura e insicurezze, invece, debilitano il corpo fisico ed emozionale e allontano la donna dal proprio potere personale ed intuitivo.

L’approccio bioenergetico consente di esplorare questi spazi attraverso il sentire del corpo, il movimento, il gioco ma anche attraverso la parola e lo scambio come fonti imprescindibili di crescita e consapevolezza.

Esercizi, nozioni e strumenti utili per rapportarsi meglio a sé stesse e al prossimo, per potersi sentire forti e consapevoli del proprio potere personale ed intuitivo, superando stress, paura e insicurezze che rischiano di debilitare corpo e psiche.

Venerdì 9 novembre si terrà l’incontro dalle 18,30 alle ore 20 presso il centro per la salute psicologica "Spazio Evoluzione" in via Carlo del Balzo 17 ad Avellino.

Il dialogo di presentazione è gratuito ma i posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione, si consiglia di indossare abbigliamento comodo e calzini.

L’incontro sarà tenuto dalle dott.sse

Luigia Visconti, Psicologa psicoterapeuta e Conduttore di Classi di Esercizi Bioenergetici,

Carla Pagnotta, Educatore Professionale e Conduttore di Classi di Esercizi Bioenergetici;

con l’intento di creare uno spazio esperienziale e di condivisione dell’esperienza corporea dell’Essere donna, dalla conoscenza e affermazione di sé alla sessualità.

Per informazioni e prenotazioni contattare:

Dott.ssa Iolanda Fimiani Tel. 3381526100

Dott.ssa Carla Pagnotta Tel. 3491735283

Dott.ssa Assunta Visconti Tel. 3931974000

Dott.ssa Luigia Visconti Tel. 3285741528

SPAZIO EVOLUZIONE

Centro per la salute psicologica

Via Carlo del Balzo 17, I piano - Avellino

spazioevoluzioneavellino@gmail.com

Facebook Spazio Evoluzione