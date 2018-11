Terremoto, paura in Irpinia. Scossa 3.0 a Paternopoli Paura nei piani ai piani alti in Valle Ufita e del Calore. Molte chiamate ai vigili del fuoco

di Simonetta Ieppariello

Terremoto, scossa in Irpina. Tante le chiamate che stanno arrivando ai centralini dei vigili del fuoco della provincia per chiedere notizie sull'evento sismico, avvertito chiaramente in tanti comuni. Segnalazioni a raffica del movimento tellurico distintamente avvertito dalla popolazione. La magnitudo è stata di 3.0. L'epicentro è stato localizzato a Paternopoli alle 12:18:56, ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.97, 15.01 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica Ingv-Roma. La maggior parte delle segnalazioni arriva dai comuni limitrofi a quello di Paternopoli.

Attualmente non si registrano danni a cose e persone. Ma la paura è stata tanta e in alcuni quartieri della Valle Ufita e della Valle del Calore i cittadini si sono riversati in strada. Ad Ariano decine di segnalazioni dalla zona Piano di Zona. A Frigento cìè chi ha avvertito un boato. Evacuato a Sturno l'istituto comprensivo, insegnanti e piccoli alunni si sono riversati in strada. Per domani era stata già programmata una prova di evacuaziione a scuola a scopo preventivo. I centralini sono stati subissati di chiamate anche dal territorio di Mirabella, Gesualdo, Luogosano, Grottaminarda e San Mango.

Ecco l'elenco dei comuni interessati:

Paternopoli, Luogosano, San Mango sul Calore, Sant'Angelo all'Esca, Castelvetere sul Calore, Castelfranci, Fontanarosa, Lapio, Montemarano, Taurasi, Gesualdo, Villamaina, Mirabella Eclano, Frigento, Torella dei Lombardi, Chiusano di San Domenico, Montemiletto, Torre Le Nocelle, Sturno, Montefalcione, Cassano Irpino, Nusco , Venticano, Grottaminarda, Salza Irpina, Parolise, Candida, Sorbo Serpico, Pietradefusi, San Potito Ultra, Rocca San Felice, Volturara Irpina, Pratola Serra, Manocalzati, Montella,Bonito, Sant'Angelo dei Lombardi, Prata di Principato Ultra, Melito Irpino, Santa Paolina, Santo Stefano del Sole, Montefusco, San Nazzaro, Atripalda, Santa Lucia di Serino, Bagnoli Irpino, Tufo, Flumeri, Guardia Lombardi, Calvi, San Giorgio del Sannio, Montefredane, San Michele di Serino, Castel Baronia, Cesinali, Serino, Carife, Apice, Lioni, Torrioni, San Martino Sannita, San Nicola Baronia, Aiello del Sabato, Grottolella, San Sossio Baronia, Petruro Irpino, San Nicola Manfredi, Avellino