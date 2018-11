E' caduto il sindaco. Ciampi inciampa mentre gioca a tennis Il video sul web. Il piccolo incidente per fortuna senza conseguenze

Piccolo incidente , per fortuna senza nessuna conseguenza, per il sindaco di Avellino. Il primo cittadino pentastellato è inciampato proprio dopo aver realizzato il punto della vittoria, durante una parita di tennis con l'assessore Buglione. Il video impazza sul social . In poche ore ha racconto molti commenti dopo essere stato pubblicato sulla pagina facebook Sport Channel 214

Saranno state le parole del sindaco di Milano a portare male? Commenta qualcuno con ironia. Il riferimento nei commenti è spesso giocato anche sul caso amministrativo e l'incubo dissesto sullo sfondo e la mozione di sfiducia dietro la porta.

“ Se i conti dicono che la strada è il dissesto non c’è alternativa, gli altri si mettano le anime in pace. Ciampi cade solo se gioca a tennis”. Lo ha detto stamane il Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia che ha consegnato una targa all’ex centravanti dei lupi BIancolino nella palestra di Borgo Ferrovia, nell’ambito della II Edizione di “Multisport”, la manifestazione organizzata da una serie di associazioni sportive e patrocinata dal Comune di Avellino, dal Coni e dall’Associazione Italiana Avvocati dello Sport.