Avellino Basket, Di Carlo: "Bravi nell'emergenza, ma non è finita" Il coach della squadra irpina sottolinea la soddisfazione, ma guarda già avanti

Soddisfazione per la vittoria contro la Victoria Libertas Pesaro, ma il coach dell'Unicusano Avellino Basket, Gennaro Di Carlo, ha sottolineato l'attenzione rivolta al prossimo futuro con il gruppo a caccia di continuità nell'emergenza infortuni che prosegue. Domenica (ore 18) gli irpini saranno ospiti della Valtur Brindisi al PalaPentassuglia. "Il basket propone una metamorfosi in 72 ore? Sì. Da Torino siamo usciti che non sembravamo nemmeno una squadra. Con Pesaro, invece, contro la prima della classe abbiamo vinto convincendo. Il basket è così. Siamo molto felici di aver offerto questa prestazione. - ha spiegato il coach dei biancoverdi - C'è stato un grande lavoro per rimuovere quanto fatto a Torino e devo ringraziare questi ragazzi, ma si conferma l'emergenza. Grande è sempre lì a fare attività extra. C'è chi si ferma, chi meno. Ci si allena a singhiozzo. Grande, Dell'Agnello, Cicchetti... Insomma, è una situazione fastidiosa per chi vuole competere come noi. Le serate come quella di Torino segnano perché si rischia di scadere in valutazioni che non sono corrette. Poi arrivano serate come questa, vissuta contro la capolista, e sembra tutto rientrato, ma non è così".

"Bravi nel comprendere ciò che serviva"

"Continua l'emergenza e questa cosa francamente è fastidiosa. - ha aggiunto Di Carlo - I ragazzi sono stati bravi nel capire cosa occorreva contro Pesaro. L'assenza di Tambone è stata importante per loro. La squadra è stata sul pezzo e per gran parte della gara ha seguito il piano pre-partita. Siamo riusciti a vincere di nuovo la battaglia a rimbalzo. Nella maggior parte dei casi li abbiamo messi fuori ritmo o abbiamo contestato i tiri. Nell'invertire i cambi difensivi abbiamo letto bene la situazione. Chandler ha avuto modo di esprimere le sue potenzialità. C'è ancora qualcosa che non mi piace perché possiamo correre lungo il campo ancora con più efficacia".