Presidente consiglio nazionale forense Mascherin ad Avellino Prima volta in Irpinia per Mascherin, sarà al tribunale di Avellino, martedì 13 novembre ore 15.30

Importante appuntamento per gli avvocati irpini. Si terrà ad Avellino, presso l’Aula Magna del Tribunale, il convegno dal titolo “Il ruolo dell'Avvocato in Costituzione e nella Società. La professione di Avvocato: il dovere di segretezza e di riservatezza". L’incontro, organizzato dalla Commissione Formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduta dal Coordinatore Avvocato Antonio Famiglietti e dalla Scuola Forense del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, presieduta dall’avvocatessa Valentina Amelio, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, si svolgerà il giorno 13 novembre 2018, alle ore 15.30. E vedrà la partecipazione, per la prima volta nel capoluogo irpino, del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, l'avvocato Andrea Mascherin. (A fine articolo, nella foto gallery, la locandina completa dell'incontro)

Dopo i saluti iniziali di Vincenzo Beatrice, Presidente del Tribunale di Avellino, l’evento formativo sarà introdotto dall’avvocatessa Biancamaria D’Agostino, Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Sarà poi affidata all’Avvocato Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, la relazione sul seguente tema: “La professione di Avvocato: il dovere di segretezza e di riservatezza”. Ad intervenire ci saranno l’Avvocato Francesco Caia, Consigliere Nazionale Forense - coordinatore commissione diritti umani e l’Avvocatessa. Maria Masi, Consigliere Nazionale Forense - coordinatore diritto di famiglia e pari opportunità. A concludere il convegno sarà proprio l'avvocato Andrea MASCHERIN, Presidente del Consiglio Nazionale Forense, che terrà una Lectio magistralis sul tema : “Il ruolo dell'Avvocato in Costituzione e nella Società”, oggetto di un approfondito studio da parte del CNF, che ha costituito uno degli argomenti di maggiore interesse al Congresso Nazionale Forense, che si è svolto Catania dal 4 al 6 ottobre 2018. Ai partecipanti dell'incontro di studio verranno riconosciuti 5 crediti formativi in materia di deontologia ed etica professionale.