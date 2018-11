Strade iepine: "La Regione Campania finanzia 34 progetti" L'annuncio del presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio

“Via libera della Regione Campania a 34 proposte progettuali di enti irpini, ossia Comuni, Provincia di Avellino, Consorzio Asi e Comunità montana Partenio-Vallo Lauro.

Si tratta di progetti esecutivi che la Giunta regionale finanzia, immediatamente cantierabili, che consentiranno di intervenire su strade e infrastrutture per riqualificazione e manutenzione, a valere su fondi europei”. Lo dichiara la presidente del Consiglio regionale Rosetta D’Amelio.

“Nel mese di febbraio era stato emanato un bando rivolto agli enti della Campania – continua la presidente - per la costituzione di una banca dati di progetti, inseriti nella piattaforma I.Ter Campaniaper la necessaria mappatura e per il monitoraggio del fabbisogno di opere infrastrutturali. Sono 34 le proposte irpine accolte e beneficiarie di finanziamento regionale. Ringrazio la Giunta De Luca e il presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, per il lavoro svolto”.

Finanziati, assieme alla Provincia, all’Asi e alla Comunità montana Partenio-Vallo Lauro, i Comuni di: Ariano Irpino, Avellino, Cairano, Calabritto, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Domicella, Gesualdo, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Luogosano, Melito Irpino, Montella, Montemarano, Montoro, Parolise, Quindici, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Sant’Andrea di Conza, Savignano Irpino, Scampitella, Serino, Sorbo Serpico, Taurano, Vallata, Vallesaccarda, Volturara Irpina.

“Per quanto riguarda la strada circumlacuale di Conza della Campania – conclude D’Amelio – è stata invece finanziata la progettazione”.

Redazione Av