Quindicenne scomparsa ad Avellino: Ore di ansia per Caterina L'appello della madre della giovanissima diffuso sul social

Sono giorni di ansia e preoccupazione ad Acerra e ad Avellino per Caterina R., 15 anni – castana, occhi verdi, alta circa un metro e sessanta -, che è scomparsa da una casa famiglia lo scorso 19 settembre. I familiari dell’adolescente non hanno più sue notizie e, disperati, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine per ritrovare la ragazza. Pare si tratterebbe di un allontanamento volontariato, ma restano sconosciute le motivazioni. In queste ore le foto e gli appelli lanciati dai parenti si sono moltiplicati sui social, con lo scopo di raggiungere quante più persone possibile. Nel caso in cui qualcuno avesse visto Caterina o sapesse dove si trova, può segnalare la notizia direttamente ai carabinieri, o inviare un messaggio alla madre della ragazza.

La mamma, nella notte ha tappezzato la città di volantini e ha lanciato il suo appello sul web, tra pagine e gruppi di Facebook. La scomparsa è stata segnalata alle forze dell'ordine, ma la donna si è rivolta ai social per dare maggiore voce alla sua disperata ricerca.