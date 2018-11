Giornata mondiale della povertà, la Caritas si mobilita Esposizione cartellonistica ad Avellino. L'appello del direttore Carlo Mele

Nell’ambito delle iniziative legate alla giornata mondiale della povertà, voluta da Papa Francesco, la Caritas diocesana invita tutta la popolazione, per la mattinata di domenica 18 novembre dalle ore 9:30 alle 13:00 in Piazza Libertà, a visionare la cartellonistica delle opere sociali poste in essere dai gruppi e movimenti ecclesiali, coordinati dalla Caritas, organismo di sensibilizzazione e promozione sociale della Chiesa universale.

Inoltre, sempre domenica in tutte le Chiese sarà celebrata la II° Giornata mondiale dei poveri, contrassegnata da eventi “segno” di solidarietà, che troverà il proprio culmine nella veglia di preghiera presso la Parrocchia di San Ciro – viale Italia alle ore 20,00, presieduta da Mons. Arturo Aiello – Vescovo di Avellino.

La Caritas diocesana sente il dovere anticipatamente di ringraziare quanti avranno la sensibilità di offrire il proprio contributo a favore dei più poveri della comunità.

Redazione Av