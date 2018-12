Il presidente della Repubblica d'Albania ringrazia Greci Calorosa accoglienza al Capo dello Stato da parte della piccola comunità arberesh

Visita storica in Irpini, alla comunità arberesh di Greci da parte del presidente dell'Albania Ilir Meta. Poco fa l'evento straordinario, accompagnato da timidi fiocchi di neve, nel piccolo comune della Valle del Cervaro. A fare gli onori di casa in primo cittadino Nicola Luigi Norcia. Presente il prefetto di Avellino Maria Tirone, il presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi e del consiglio regionale della Campania Rosa D'Amelio oltre ad altre autorità e sindaci del territorio. Servizio d'ordine coordinato imn maniera impeccabile dal capitano dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino Andrea Marchese.

Così il capo dello Stato albanese tramite un post sul suo profilo Twitter ufficiale: "Sono lieto" di essere tra la comunità arberesh dell'Irpinia per inaugurare un monumento in ricordo dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Skanderbeg."

La visita del presidente Meta presso i vari omuni popolati dalla comunità arbereshe presenti in diverse regioni in Italia rientra nell'ambito delle celebrazioni internazionali in occasione del 550° anniversario della scomparsa di Giorgio Castriota Skanderbeg, eroe, politico e diplomatico albanese.

Greci, Katundi in lingua arbëresh è un comune italiano di 650 abitanti della provincia di Avellino situato in Campania al confine con la vicina Puglia, nella Valle del Cervaro. Le antiche tradizioni identitarie arbëreshë, uniche in tutta la regione dalla quale è tutelato per legge rappresentano un grande patrimonio mondiale. Il piccolo comune ha infatti conservato nei secoli l'antica lingua arbëreshe unitamente alla cultura, ai costumi e alle tradizioni originarie.