Ariano, sogna di vincere soldi, va al bar e gratta due milioni Colpo grosso al Bar Valerio

Colpo grosso al Bar Valerio di Ariano Irpino, dove un uomo ha vinto la bellezza di due milioni con un biglietto del concorso mega miliardario da dieci euro, conquistando il premio massimo. 42 il numero vincente corrispondente alla cifra a sei zeri.

E' successo nel popoloso Rione Cardito lungo la trafficata statale 90 delle Puglie e la storia che stiamo per raccontarvi ha davvero dell'incredibile.

Una persona di mezza età è entrata nel bar confidando al titolare queste parole: "Ho sognato una vincita la notte scorsa dammi un biglietto". Non c'è stato il tempo di capire nulla, rapidissimo è stato il passaggio da quel sogno alla realtà.

Mai avrebbe immaginato Valerio Sicuranza di avere tra le sue mani un tagliando così prezioso. L'uomo ha cominciato a grattare e dopo qualche istante, sbiancato in volto, ha esultato: "Ho vinto due milioni di euro." Alla scena hanno assistito più persone presenti in quel momento nel bar e si è subito brindato.

"Non credeva ai suoi occhi, tremava è uscito fuori dal locale a prendere una boccata d'aria - affermano Valerio, Giovanni e Raffaele i tre ambasciatori della fortuna - in un primo momento pensavamo ad uno scherzo, ma poi ci siamo resi conto, biglietto in mano che era tutto incredibilmente vero."

Dopo le vincite del giorno di San Valentino al superenalotto sempre al bar Valerio attraverso una serie di sistemi baciati anche ieri dalla fortuna, il colpo grosso di un venerdì sorprendente sicuramente da incorniciare. Ed è scattata ora subito la caccia anche alla buona sorte degli appassionati di cabala.