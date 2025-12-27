Verso Bari-Avellino, Vivarini: "Conterà la motivazione" Alle 19.30 l'ultima sfida del 2025 per il torneo cadetto

"Siamo reduci dalla prima settimana intera di lavoro, è un momento particolare, la prestazione col Catanzaro non è stata quella che ci volevamo e che vogliamo. Abbiamo lavorato sulla mentalità, su ciò che occorre in campo. È stata una settimana intensa di lavoro per arrivare bene alla partita con l'Avellino". Così Vincenzo Vivarini si è espresso alla vigilia di Bari-Avellino (ore 19.30 al "San Nicola"). "Dobbiamo fare di necessità virtù, dovremo andare oltre gli ostacoli. - ha spiegato il tecnico biancorosso - È stata una settimana di grande concentrazione e lavoro per ovviare alle difficoltà che abbiamo. Recuperiamo Castrovilli, Pagano e Antonucci. Vedo l'Avellino motivato, con entusiasmo, con voglia di lottare. Sarà una partita di grande ritmo e intensità. Dovremo farci trovare pronti. Conterà la motivazione. Abbiamo messo a fuoco questo problema. Dobbiamo cambiare modo di pensare e agire nello stare in campo. Ci vorrà spirito e voglia di lottare. Ci vuole orgoglio nel far vedere chi siamo. Ci vuole applicazione. L'Avellino è ben consolidato e dovremo ovviare alle loro qualità con spirito di squadra e umiltà dimostrando di volere con forza questo risultato".