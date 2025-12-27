Montefredane: benemerenza civica al luogotenente dei carabinieri Guarino Riconoscimento per l’impegno a tutela della legalità e dell’ambiente

L’Amministrazione Comunale di Montefredane, con deliberazione adottata nella seduta di Giunta odierna, ha conferito la Benemerenza Civica al Luogotenente dei Carabinieri Giancarlo Guarino, quale segno di profonda gratitudine per il costante e prezioso lavoro svolto a beneficio della collettività.

Il riconoscimento intende valorizzare l’impegno, l’alto senso del dovere e le azioni di elevato valore morale e civile poste in essere dal Luogotenente Guarino, che si è distinto in maniera esemplare nella salvaguardia della sicurezza, della legalità e dell’interesse pubblico sul territorio.

Elemento di particolare rilievo che ha motivato il conferimento è anche il Decreto di Benemerenza rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, firmato dal Ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha ulteriormente attestato l’eccellenza e il valore dell’operato svolto dal Luogotenente Guarino in ambito ambientale.

In coerenza con lo Statuto Comunale e con i principi ispiratori dell’azione amministrativa, il Comune di Montefredane promuove e sostiene attivamente la cultura della legalità, la tutela dell’ambiente e la sicurezza del territorio. Il conferimento della Benemerenza Civica al Luogotenente Guarino si inserisce pienamente in questo quadro valoriale, celebrando un rappresentante delle istituzioni che ha saputo incarnare tali principi, particolarmente sentiti e condivisi dalla comunità montefredanese.

L’Amministrazione Comunale esprime la più sincera gratitudine al Luogotenente Giancarlo Guarino per la dedizione, la professionalità e lo spirito di servizio dimostrati nel corso della sua attività.

Nei prossimi giorni sarà organizzata un’iniziativa pubblica per il conferimento ufficiale della Benemerenza Civica; i dettagli dell’evento saranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza.

