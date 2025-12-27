Castel del Lago: uno scatto per contarsi e raccontarsi, la comunità in una foto Tutti a raccolta nella ridente frazione di Venticano in Irpinia

Dieci anni dopo la prima foto comunitaria domani mattina, a mezzogiorno, gli abitanti di Castel del Lago, ridente frazione di Venticano in Irpinia, si ritroveranno nella piazza centrale del borgo, piazza Castralaci, per ripetere quell'evento-esperimento ideato dai giovani della locale Polisportiva.

Uno scatto per contarsi, e per raccontarsi. Un'immagine collettiva per rivedersi qualche anno dopo, e per ritrovare, due lustri dopo, i volti dei cari che nel frattempo non ci sono più. Intanto ci saranno i nuovi arrivati ( pochi, sempre pochi, purtroppo, a dispetto del saldo negativo con i decessi registrati in questi anni). E ci saranno gli spazi vuoti, ahinoi, lasciati da chi è passato a miglior vita e da quanti hanno lasciato il paese per lavoro.



In fondo, alla base di ogni abbandono ci sono sempre le stesse esigenze vitali che spingono a partire, ad andare via.

I giovani che, fortunatamente e volutamente, sono rimasti qui provano comunque a tenere unita e viva la collettività, decisamente risicata rispetto al passato. E lo fanno promuovendo iniziative semplici che sanno tanto di comunità domestica, formato famiglia. Una foto è come uno specchio che riflette speranze e paure, passato e futuro.

Una foto è come la 'madeleine' di Proust che riporta indietro la memoria della comunità restante, quella che resiste alla erosione demografica, nonostante tutto, quella sopravvissuta al Covid allo spopolamento ai disagi all'abbandono progressivo dei piccoli borghi.

Castel del Lago, sulla linea di confine tra Sannio e Irpinia, è solo una spia che ogni tanto si accende per ricordare che c'è ancora, nonostante tutto, una realtà silenziosa e operosa che sfugge semmai alle statistiche di un Paese in recessione demografica, e prova, a modo suo, a far battere all'unisono il cuore della comunità.



