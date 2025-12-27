Castelvetere sul Calore, è allerta ladri: segnalate ogni situazione sospetta L'avviso dell'amministrazione

Il Comune di Castelvetere sul Calore ha diffuso un avviso di allerta alla cittadinanza riguardo la presenza di tentativi di furto sul territorio comunale. Il messaggio, pubblicato tramite i canali ufficiali del Comune, sollecita la popolazione a prestare attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta alle Forze dell'Ordine.

Il Comune avvisa i cittadini: attenzione alle situazioni sospette

Secondo l'annuncio, i tentativi di furto sono stati registrati nelle ultime ore, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli circa i luoghi specifici o le modalità con cui questi eventi si sono verificati. Le autorità locali invitano i residenti a mantenere alta la vigilanza e a collaborare con le forze di polizia, segnalando prontamente ogni comportamento o situazione anomala.