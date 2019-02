Pony in fuga sulla statale ad Ariano: polizia all'inseguimento Panico tra gli automobilisti ed è subito corsa al lotto

"Pony express"....è il caso di dire. Solo che il pony in questione è un equino vero in fuga, "spedito", lungo la statale 90 delle Puglie. E di conseguenza è scattato l'inseguimento al quadrupede per scongiurare il peggio lungo un'arteria assai trafficata e ad alto rischio da sempre.

Veloce come un lampo il pony ha dribblato fortunatamente le auto in transito seminando il panico tra gli automobilisti e seminando soprattutto chi lo rincorreva per acciuffarlo. Una passeggiata spedita di circa due chilometri, dopo essersi allontanato da una struttura del luogo. Un giro intorno alla rotatoria di Rione Martiri e alla fine si è "costituito" agli agenti, all'imbocco della strada che porta allo scalo ferroviario, in attesa di essere poi consegnato ai proprietari.

E dopo la fortuna milionaria al gratta e vinci, una bella giocata al lotto, non mancherà sicuramente agli amanti della cabala...