Olimpiadi di matematica, domani le finali provinciali 250 studenti si sfideranno al Liceo Imbriani di Avellino: solo in due passeranno alle nazionali

Tornano le Olimpiadi di matematica ad Avellino. La sfida inizierà domani con il coinvolgimento di 250 studenti delle scuole superiori della provincia. Le prove sono in programma presso il Liceo Imbriani di contrada Baccanico. E' quanto annunciato dalla responsabile provinciale della competizione scolastica, la professoressa Immacolata Tina Diana Testa, docente dell'Imbriani.

Le olimpiadi della Matematica si svolgono durante l’anno scolastico in tre fasi: a novembre c'è una prima sfida a livello d’istituto, a febbraio, invece, la gara è provinciale ed a maggio la gara nazionale. In chiusura, infine, la gara internazionale. Quella in programma domani è la competizione su base provinciale, resa possibile grazie alla disponibilità del dirigente dell'Imbriani Sergio Siciliano.

Il docente referente di ogni scuola partecipante ha motivato gli studenti in questo interessante percorso di gara tra logica, numeri e figure. Il Liceo Imbriani ospiterà, dunque, 250 studenti provenienti dalle scuole secondarie di secondo grado, selezionati dalla gara di novembre; tra questi saranno individuati 2 studenti che rappresenteranno Avellino alla competizione nazionale di Cesenatico dal 2 al 4 maggio.