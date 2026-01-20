Ariano, torna la luce a San Tommaso, La Braca: "Avanti con gli altri interventi" "I lavori proseguiranno ora sul ponte della variante, piano di zona e ci sono altre buone notizie"

Era dal mese di ottobre 2024, tutto è documentato in questo primo articolo, che gli abitanti di località San Tommaso ad Ariano Irpino, non vedevano la luce.

La contrada era rimasta al buio per lungo tempo a causa della caduta di un albero, situato su una proprietà privata, che aveva danneggiato l’impianto di illuminazione.

Stamane è stato effettuato finalmente, l'intervento di riparazione, manca solo qualche ultimo accorgimento ma in serata finalmente la strada è tornata ad essere illuminata e in sicurezza come si può vedere da queste immagini.

"I lavori proseguiranno ora sul ponte della variante - fa sapere l'assessore Toni La Braca - e, successivamente, sull’ingresso del Piano di Zona in rione Cardito. Intanto è stata conclusa la gara del primo lotto per l’ampliamento dell’illuminazione pubblica in diverse contrade arianesi e nei prossimi giorni partiranno i lavori.

Per il secondo lotto, invece - afferma La Braca - è stato accettato il finanziamento da cassa depositi e prestiti e a breve si andrà in gara.

Questi interventi permetteranno di illuminare molti punti del territorio che oggi ne sono sprovvisti, aumentando la sicurezza di strade e abitazioni.

L’illuminazione sarà realizzata con impianti fotovoltaici, nel pieno rispetto dell’ambiente e senza costi aggiuntivi per l’energia".