Ariano, strada al buio a San Tommaso: residente cade mentre torna a casa Una vicenda che ha davvero dell'incredibile

"Palo caduto legato con una fune ad una recinzione e abitanti al buio". Così titolammo il 23 ottobre 2024. E' trascorso più di un anno e non si è mosso nulla. I residenti sono ancora al buio tra disagi e pericoli.

Una vicenda che ha dell'incredibile quella di località San Tommaso ad Ariano Irpino. Siamo in pratica lungo corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da via Maddalena e dall'ospedale Frangipane-Bellizzi, all'imbocco della contrada che da San Tommaso porta alla storica fontana del Brecceto. A complicare la situazione nel marzo scorso come se non bastasse anche il cedimento di un muro. (Leggi qui).

Pochi giorni fa un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi ma che potrebbe ripetersi.

Jacopo Pio Orlando, nel fare rientro a casa di sera è caduto. "E' un pericolo quotidiano. Non ce la facciamo più. Abbiamo sollecitato da tempo questa problematica al conmne, all'ufficio tecnico e alla polizia municipale ma nulla. Sembra che non interessa proprio a nessuno, ci ridono quasi addosso. Ma che cosa si aspetta che finisce in ospedale qualcuno di noi?"

Ma chi è che blocca la riattivazione dell'illuminazione in contrada San Tommaso? Cosa c'è dietro questa storia? Dov'è l'ostacolo? E come mai questo lunghissimo tempo di attesa? Attendiamo una risposta immediata da chi di dovere.