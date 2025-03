Ariano: abitanti al buio da sei mesi a San Tommaso e ora cede anche un muro Nuovo appello urgente all'amministrazione comunale e area tecnica

Ci mancava ora solo il cedimento di un muro. Si complica la situazione in località San Tommaso ad Ariano Irpino, dove da ben sei mesi gli abitanti sono completamente al buio.

Il palo caduto legato con una fune ad una recinzione di ferro in località è ancora a terra. Non si è più rialzato. Gli abitanti di questa zona, parliamo di diverse famiglie sono senza illuminazione pubblica.

Accade al corso Vittorio Emanuele, a pochi passi da via Maddalena e dall'ospedale Frangipane-Bellizzi.

Tutto è partito come si ricorderà dalle forti folate di vento nell'ottobre scorso, in cui è rimasto coinvolto da un lato un albero con caduta rami e dall'altro un palo fatiscente della pubblica illuminazione tanto da dover richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per la presenza dei cavi tranciati. Sembra che vi sia anche un braccio di ferro tra comune e privati. Non si spiega diversamente questo enorme e vergognoso ritardo.

Da allora non si è mosso nulla. Il palo arrugginito alla base è stato legato all'inferriata che costeggia la strada, in una zona dove tra l'altro esiste una frana perenne, anch'essa abbandonata a se stessa e la zona è rimasta totalmente al buio.

Viene rivolto un nuovo appello al comune affinchè possa essere presa finalmente a cuore questa vicenda.