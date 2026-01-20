Ariano: lieto fine per la storia di Bolt e Axel Dopo ore di apprensione e comprensibili sospetti sono stati ritrovati

A lieto fine la storia di Bolt e Axel. Dopo ore di apprensione e comprensibili sospetti sono stati ritrovati. La bella notizia in serata. Entrambi avvistati ad un chilometro dal loro recinto, in buone condizioni, sono stati recuperati e riportati a casa.

Sulla loro scomparsa, leggi qui cosa è accaduto, era stata presentata regolare denuncia. Notevole è stato il rumore mediatico, al solo scopo di fare piena luce sull'accaduto.

Al momento non è possibile stabilire con certezza cosa sia realmente accaduto. Ma non è da escludere che siano stati portati via volutamente e poi rilasciati, non si sa da chi, o scappati in preda ad un forte spavento.

"Ciò che ora conta, fanno sapere i proprietari, particolarmente legati ai due cani da caccia, è che sono di nuovo tra noi e stanno bene. Una cosa è certa, da soli, non avrebbero mai potuto spalancare il cancello. Ringraziamo quanti si sono prodigati in vari modi per ritrovarli. Siamo contenti alla fine che è andata così".

E in contrada Torana sempre ad Ariano Irpino, non si hanno notizie ormai da oltre 15 giorni di Spino, un cane di piccola taglia sparito nel nulla, senza fare più ritorno a casa. Ricerche finora infruttuose anche attraverso l'utilizzo di un drone. Ma la speranza anche qui resta viva.