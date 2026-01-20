Avellino, Pd sempre più diviso: Piero De Luca tenta una difficile mediazione Si allungano i tempi per l'elezione del nuovo segretario provinciale: si cerca una intesa unitaria

Ormai ci sono pochi dubbi: il congresso provinciale del Partito democratico va verso il rinvio. S'era già capito che i tempi si sarebbero allugati dopo l'annullamento dell'iniziativa del candidato alla segreteria Marco Santo Alaia, ufficialmente spostata per motivi di salute. Ma i ritardi riguardano ora in particolare le assemblee di circolo e, ovviamente, ne scaturisce un inevitabile rinvio per l'elezione del nuovo segretario provinciale del partito che avrà il compito di subentrare a Nello Pizza, segretario provinciale uscente, che ha deciso di farsi da parte.

Si cerca una intesa su una proposta unitaria

Resta da capire se si riuscirà a ritrovare una intesa su un candidato unitario. Il clima non sembra dei migliori. L'ala che fa capo a Elly Schlein ha già deciso di farsi da parte, mentre Pellegrino Palmieri (lista "Radici e futuro") non ha fatto nessun passo indietro confermando la sua candidatura alla segreteria. Nell'ultima riunione della commissione per il congresso, presieduta da Rosanna Repole, si è preso atto della richiesta del candidato maggioritario, Marco Santo Alaia, a capo della lista “Tempi nuovi”, di differire la celebrazione delle assemblee congressuali dei circoli tra il 25 e il 31 gennaio per verificare la possibilità di una ricomposizione unitaria tra tutte le componenti.

Piero De Luca tenta una mediazione, missione possibile?

A quanto pare questa sollecitazione è arrivata dopo l'incontro svoltosi venerdì a Salerno alla presenza del segretario regionale, Piero De Luca, tra le diverse anime del Partito democratico. Il Pd campano, che ha gà più di un problema alla luce del caso Salerno con il ritorno di De Luca padre, non potrebbe consentire una ulteriore spaccatura nel partito democratico irpino, in vista - per altro - delle elezioni amministrative nella città di Avellino e in altre realtà irpine di una certa rilevanza. Ma c'è chi chiede l'azzeramento delle procedure avviate per la celebrazione del congresso. Passerà questa linea? Staremo a vedere. Le prossime ore saranno decisive.