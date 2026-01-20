Ariano, marciapiede occupato da auto vicino all'ospedale: esposto di Sommariva

E' indirizzato al sindaco, al comandante della polizia municipale e area tecnica del comune

Ariano Irpino.  

"Da tempo si verifica che lungo il marciapiede adiacente il muro dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, di Ariano Irpino, vengono parcheggiate le auto, creando serio pericolo alla circolazione stradale e soprattutto a quella pedonale".

A denunciarlo è Ettore Sommariva. "Nel tratto che parte dall'ingresso del Pronto soccorso, lungo corso Vittorio Emanuele, fino a raggiungere la rotonda sottostante, in località Maddalena, andando a creare restringimento della strada e serio pericolo alla circolazione stradale. 

Si confida affinché vengano adottati ogni utile provvedimento e istallata apposita segnaletica verticale di divieto di sosta sull'intero tratto di strada di vostra competenza". 

La comunicazione è stata indirizzata al sindaco, al comandante della polizia municipale e all'area tecnica del comune.

