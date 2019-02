"Caccia, la Regione chiarisca, nomine ambiti territoriali" Intervento di Cammarano e Pallini (M5S)

"Con un'interrogazione appena presentata alla giunta regionale chiediamo chiarimenti sulla legittimità delle nomine degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia, in particolare quello di Avellino", così il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano insieme alla deputata Maria Pallini.

"Negli ambiti territoriali, infatti - proseguono - devono essere per legge rappresentati tutti gli interessi coinvolti nello svolgimento delle attività venatoria, dai cacciatori agli agricoltori, dagli ambientalisti all'amministrazione pubblica e questo a tutela del più generale interesse pubblico verso i territori. Nel caso specifico, dalle notizie raccolte e dalle sollecitazioni ricevute da parte dei territori sembrerebbe che la Regione Campania, nella nomina dei componenti del comitato di Avellino, non abbia rispettato le prescrizioni nazionali e regionali a tutela della rappresentatività delle diverse componenti, con un forte sbilanciamento verso le categorie venatorie".

"Escludere l'agricoltura e l'ambiente dalla gestione degli ambiti di caccia non è tollerabile visti anche gli interessi economici che derivano dalla gestione fondi regionali per i danni da fauna selvatica. Attendiamo dalla giunta una risposta concreta per chiarire la vicenda e ripristinare al più presto la legalità ove questa non sia stata rispettata" - concludono gli esponenti del M5S.