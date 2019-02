"Loco Card": grande successo anche in Irpinia Uno strumento nuovo di raccolta fondi a sostegno dell'associazione persone down

È partita solo da qualche settimana anche in Irpinia e già sta riscuotendo un grande successo la campagna "Loco Card" a sostegno dell'Associazione Italiana Persone Down - sezione Avellino, presieduta da Gerardo Pepe.

"Loco Card - commenta Pepe - è uno strumento nuovo di raccolta fondi che permette alle associazioni di sostenersi economicamente e allo stesso tempo di far risparmiare soci, tesserati e simpatizzanti effettuando acquisti online nei siti dei nostri partner o nei negozi solidali convenzionati presenti sul territorio grazie ad una card che non costa nulla".

"Per ogni acquisto effettuato senza rincari per il consumatore la nostra Aipd riceverà in donazione il 3% sullo scontrino, aiutandoci così a sostenere le tante attività sociali che facciamo sul territorio.

Sono già molti gli esercizi commerciali di ogni genere e tipo, dai supermercati alle farmacie ai ristoranti ad esempio, che ad Avellino e provincia hanno sottoscritto con entusiasmo e convinzione questa convenzione. Ci auguriamo che altri seguano questo buon esempio di solidarietà concreta" - conclude Pepe. Per ogni informazione utile per attivare le procedure della Loco Card è possibile rivolgersi all'Aipd, sezione Avellino.