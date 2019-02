Tucci: A scuola si viene in orario.Le regole aiutano i bambini Caso Palatucci parla la preside Tucci

La preside Tucci ha dovuto fare una scelta di necessità. Cancelli chiusi dopo l’orario consentito e un margine di tolleranza per assicurare il rispetto della circolare scolastica, divulgata a inizio anno.

«Lo prevede il regolamento e viene consegnata con il libretto personale a tutti i genitori - spiega - Si tratta di semplici regole che disciplinano le attività della scuola. A sei mesi dall’inizio non si è mai verificato, quanto accaduto dall’inizio della scuola. La scuola pubblica deve pensare ai bambini e deve rispettare delle semplici e buone regole. Si tratta di un aspetto fondamentale. Stiamo parlando di piccoli alunni che frequentano l’asilo o la scuola elementare.

Lavoriamo per i bambini, che sono i primi a voler rispettare le regole per amore per di formazione e conoscenza. Si tratta di indicazioni che loro percepiscono con favore, perchè li orienta, nella vita.