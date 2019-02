Tribunali soppressi, evento nazionale: la Campania c'è "Governo silente sulla riapertura dei tribunali, analisi e prospettive"

C’è grande attesa per l’evento che ospiterà a Corigliano Rossano, il prossimo 23 febbraio alle 10.30 nella sala rossa di Palazzo San Bernardino, i vertici del coordinamento nazionale “Giustizia di Prossimità” del cui organismo fanno parte i rappresentanti dei trenta comuni sedi di tribunali soppressi. Interverranno il presidente Pippo Agnusdei e il vice presidente nonché sindaco di Vigevano Andrea Sala, oltre alle rappresentanze componenti il coordinamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tramite la segreteria particolare, hanno comunicato a Informazione & Comunicazione, soggetto organizzatore della manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Corigliano Rossano, l’impossibilità di presenziare a causa di impegni precedentemente programmati.

L’invito è stato esteso anche ai presidenti delle commissioni parlamentari di “Camera” e “Senato” Giulia Sarti e Andrea Ostellari, ai parlamentari eletti nelle aree in cui sono stati chiusi i presidi di giustizia. In particolare dei comuni di Acqui Terme, Alba, Ariano Irpino, Avezzano, Bassano del Grappa, Camerino, Casale Monferrato, Chiavari, Crema, Lanciano, Lucera, Melfi, Mistretta, Modica, Mondovì, Montepulciano, Nicosia, Orvieto, Pinerolo, Rossano, Sala Consilina, Saluzzo, Sanremo, Sant’Angelo dei Lombardi, Sulmona, Tolmezzo, Tortona, Urbino, Vasto, Vigevano, Voghera. Per i tribunali Abbruzzesi il Governo ha confermato la volontà di una proroga al 2021.