Caro sosta: La proposta: basta parcheggio gratis a pranzo La proposta del comando all'attenzione del commissario

Parcheggiare ad Avellino costerà sempre più caro. Rivoluzione sosta in città, con il passaggio dei lavoratori Acs a Caserma San Generoso e l’aumento delle tariffe. Ma non solo. Si pagherà di più con un lieve rincaro e aumenteranno le ore stesse a pagamento. Insomma, le macchinette saranno tarate per far pagare anche durante la paura pranzo. Tre ore in più da pagare. Una vera “mazzata” per chi lavora in città e lascia l’auto parcheggiata per tante ore consecutive. Gli ausiliari del traffico di Acs sono passati sia fisica- mente che operativamente sotto il coordinamento del comando di Polizia Municipale

Insomma, il Comune punta a fare cassa. La proposta di far pagare nella pausa pranzo è all’attenzione del commissario Priolo. Ad oggi dalle tredici alle ore 16 il parcheggio è gratuito.

Ma non solo. La rivoluzione sosta ad Avellino punta anche ad omologare le tariffe, senza sconti per le zone meno centrali.

Il cambio di programma prevede l’aumento di un euro al giorno nelle aree chiuse con la previsione di incassare due milioni all’anno. I dieci parcheggi in questione sono i tre nei dintorni dello Stadio Partenio Lombardi, uno nei pressi della Curva Nord, uno adiacente alla Tribuna Montevergine e l’altro vicino alla Piscina comunale dove attualmente si paga un euro per l’intera giornata. Nelle altre zone in cui la spesa è di cinquanta centesimi all’ora piuttosto che di 0,75 euro all’ora si punta a salire ad un euro.