Scuola "Palatucci", basta ritardi. "La preside ha ragione" Sul social tanti commenti a favore della scelta della dirigente

La scelta di necessità della presidente del quinto circolo Palatucci, Angela Tucci, fa discutere genitori e familiari dei piccoli studenti. Cancelli chiusi per chi fa tardi. La preside, nei fatti, ha imposto il rispetto della circolare e disciplinare adottato ad inizio anno. Insomma, dopo le 8,30 non è più consentito l’accesso e i genitori dovranno riaccompagnare i piccini alla seconda ora. Una scelta che ha scatenato la prevedibile bagarre di polemiche tra sostenitori e detrattori della preside.

La linea adottata dalla scuola è condivisa anche da Rosa Grano dell’Ufficio Scolastico Provinciale. «Condivido quello che dice la dirigente del V Circolo. La tolleranza c’è. Andare oltre il limite consentito è troppo. Se la lezione inizia alle otto e trenta per tutti, far entrare più tardi l’alunno significa penalizzarlo in termini di apprendimento». Guardano i commenti a corredo dei post che sono spuntati come funghi sul social i numeri parlano chiaro. La maggior parte dei genitori appoggia la preside che è stata “promossa” dalle pagelle on line. «Ci sono delle regole e vanno rispettate», è l’opinione di Francesca.

A far discutere è soprattutto la decisione assunta da parte del V Circolo di non far accomodare i bambini giunti in ritardo all’interno della scuola, magari non in classe ma in uno spazio al coperto.

«Le regole devono essere rispettate da tutti – dicono in tanti – non solo dai bambini».