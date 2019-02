Zes in Irpinia, i sindacati scrivono a Sirignano e Marchiello Lettera indirizzata ad Asi e Regione Campania

Le segreterie provinciali Cgil Cisl Uil hanno inviato al Presidente Asi Vincenzo Sirignano e all’Assessore Regionale Antonio Marchiello una nota.

Ecco il contenuto:

Abbiamo appreso dell’incontro tenutosi in Asi per un primo confronto sull’attivazione della Zes per le aree che insistono sul territorio Irpino e specificamente per quelle Asi di Vs. competenza.

Ci saremmo aspettati che avreste avuto la sensibilità di convocare le parti sociali, così come regolato dal tavolo regionale nella cabina di regia prevista dalla lg. istitutiva della Zes in Campania.

Evidentemente c’è stata superficialità, ma se invece il fatto dovesse essere “strategico” viste anche le prime dichiarazioni che sembrano tendere essenzialmente a vantaggi fiscali ( irap e sburocratizzazione ) senza misurare le strategie con nuovi insediamenti, formazione e realizzazione di nuova e buona occupazione, allora il fatto assumerebbe altre e diverse dimensioni, tenuto conto nel frattempo delle vecchie e nuove emergenze produttive ed occupazionali.

Come parti sociali abbiamo sostenuto, rivendicato e anche protestato per vedere la Zes in Irpinia, che bisogna ricordare è parte di quella regionale più ampia e vasta, e non assisteremo indifferenti che la stessa si trasformi in un’altra occasione persa , nella disponibilità della politica, come già avvenuto troppo spesso, in ultimo con le strategie sperimentali dei fondi europei il Alta Irpinia. Certi di aver partecipato il senso della nostra riflessione. La lettera è a firma dei segretari Fiordellisi, Melchionna e Simeone.