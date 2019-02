Smog: stop alle auto, caminetti e stufe a legna spenti L'ordinanza del commissario Priolo dal 25 febbraio al 31 marzo

Altri 35 giorni di stop alle auto ad Avellino. Dal 25 febbraio al 31 marzo divieto di circolazione per le auto Diesel Euro 0 - Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 e Benzina Euro 0 - Euro 1 - Euro 2 nelle aree del centro urbano. Il divieto è in vigore dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20.

La limitazione della circolazione riguarda il centro urbano ad esclusione delle strade: tratto dell’Autostrada A16, Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa

Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), Strada Provinciale 165

Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, Tratto di Strada Provinciale 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati, Via Annarumma.

E’ inoltre vietato sostare con il motore acceso. In questi 35 giorni sarà divieto totale di bruciature di vegetali. In casa non potranno essere accesi caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a legna o con altre biomasse, con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle. Il presente divieto non si applica qualora questi rappresentino l’unico o il principale sistema di riscaldamento.