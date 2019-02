Chiusura scuole per blocco circolazione autobus/VIDEO Ghiaccio e vento forte

Maltempo in Irpinia, situazione ad alto rischio lungo le strade causa ghiaccio soprattutto nelle aree interne. Chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ad Ariano per blocco circolazione autobus. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Domenico Gambacorta. Stesso provvedimento è stato adottato in diversi comuni campani. Criticità in molte zone della città, sia in centro che nelle periferie e rurali soprattutto a causa del ghiaccio. I maggiori disagi lungo il tratto che dall'Irpinia porta al foggiano. Corse regolari, seppur con qualche leggera difficoltà dalla statale 90 delle Puglie in direzione Avellino. Subito in moto la macchina comunale. Operai in servizio dalle 6.00. Polizia Municipale operativa già dalle ore 7.00. Non si contano le segnalazioni al centralino di Piazza Mazzini. La situazione è particolarmente critica su molte strade, dalla Variante, a Rione Martiri, Ponte Gonnella dove vi sono tratti stradali interessati da uno strato di ghiaccio insidiosissimo. Viene rivolto un invito alla popolazione a mettersi in viaggio solo in caso di effettiva necessità e con pneumatici da neve. A lavoro i mezzi dell'Anas e della Provincia di Avellino, ma il ghiaccio sembra essere questa volta uno zoccolo duro da abbattere a causa dell'abbassamento notevole delle temperature.

Tutto come nelle previsioni. E' di ieri l'allerta meteo da parte della Protezione Civile Campania diretta da Claudia Campobasso in vigore fino alla giornata di oggi.

Il vento forte e a tratti molto forte persistente si è fatto sentire sull'intero territorio regionale già a partire dalla mezzanotte di ieri.

Significativo abbassamento generalizzato delle temperature con diminuzione anche di 8-10 gradi e conseguenti nevicate e gelate nelle zone interne e montuose. E' così è stato.

Nella nota si legge: "Precipitazioni locali, prevalentemente nevose oltre i 200 metri e localmente anche a quote inferiori, con apporto al suolo da debole a localmente moderato. Venti forti o localmente molto forti nord-orientali, con possibili raffiche. Gelate oltre i 200-300 metri".

Si raccomanda pertanto agli enti competenti di attivare tutte le misure atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni attesi soprattutto in ordine alle sollecitazioni del vento e del mare.

Per quanto attiene all'anomalia termica con abbassamento delle temperature, importante è anche prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione con l’individuazione preventiva di spazi idonei per l’accoglienza dei senza fissa dimora e l’allertamento dei soggetti in grado di fornire assistenza. La Sala operativa e il Centro Funzionale seguiranno l'evolversi dei fenomeni in modalità h24.