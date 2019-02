Ghemon con "Rose viola" ospite a Quelli che il calcio L'artista avellinese, reduce dal successo di Sanremo, continua a far parlare di se

Ospite musicale della puntata di domani "Quelli che il Calcio", Ghemon. L'artista rapper avellinese, reduce da Sanremo, si esibirà con "Rose viola", brano che ha portato con successo all'ultimo Festival della canzone italiana.

Il videoclip della canzone, prodotta da Zef, ha già abbondantemente superato quota 1 milione e 200 mila views su YouTube.

Spicca la partecipazione della showgirl Melissa Satta, la giornalista Giorgia Cardinaletti, l'ex campione del tennis italiano Adriano Panatta, l'ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l'arbitro storico Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Riflettori nazionali per il cantautore irpino, che solo pochi giorni fa nella sua intervista con Mara Venier ha sottolineato l’importanza della moda nella musica: "Io, Mahmood e Achille Lauro abbiamo scelto di osare ognuno con una personalità diversa! Qualsiasi critica o complimento di questo periodo la prendo con un cuore leggerissimo. C’è stato un lungo periodo in cui nemmeno riuscivo ad alzarmi dal letto, un periodo di medicine e di cose difficili. Questo è il miglior regalo possibile. A confronto è un gioco da ragazzi! Due anni fa di questi tempi, stavo male. Io sono uscito dalla depressione e ho già vinto!"

Giovanni Luca Picariello, nato nel 1982 ad Avellino (in arte Ghemon), ha portato sul palco dell’Ariston un brano elegante e raffinato destinato ad un grande successo: “Rose Viola” ed ha messo in luce tutta la sua personalità anche attraverso i look sempre originali.