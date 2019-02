Maraia: "Verrà potenziato l'ufficio del Giudice di Pace" L'annuncio da parte del deputato arianese

"Nuovo ossigeno sul tricolle per riuscire a portare a sentenza le oltre 2.000 cause iscritte a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Ariano Irpino." Ad annunciarlo è il deputato arianese del Movimento 5 Stelle Generoso Maraia.



"La problematica era stata evidenziata da un gruppo di cittadini e professionisti e suffragata da uno studio statistico, un dossier circostanziato ed elaborato dall'Avvocato Mario Iuorio il quale, dati alla mano, ha dimostrato la necessità di nuove forze per smaltire l'immensa mole di lavoro assegnata all'unico Giudice presente nella Sezione.



Si pensi che mediamente per ogni Giudice vengono assegnate 500 cause, e non oltre 2.000 come avvenuto ad Ariano.

Questi dati sono stati raccolti e discussi con il Presidente del Tribunale di Benevento, nel corso di un lungo incontro tenutosi circa due mesi fa per affrontare le difficoltà vissute dalle zone interne a seguito della chiusura dei Tribunali minori. In quella sede ho fatto presente anche le particolari difficoltà che stava vivendo la sezione del Giudice di Pace di Ariano e la Presidente assunse un chiaro impegno: nominare due nuovi giudici per Ariano.



Oggi quell’impegno è stato mantenuto e ciò dimostra come il dialogo tra le istituzioni produce ottimi risultati per i cittadini. Ringrazio la Presidente del Tribunale di Benevento Marilisa Rinaldi con cui sono in contatto ed a cui ho fatto i complimenti per il lavoro che sta svolgendo anche in merito al nuovo Regolamento per le Udienze del Giudice di Pace.



I due nuovi giudici assegnati ad Ariano, per il momento come supplenti - continua Maraia - verranno presto stabilizzati in modo strutturale nell'organico. Questo è quello che contiamo di poter fare quanto prima tramite il Consiglio Superiore della Magistratura e la struttura ministeriale. Sono orgoglioso per questo importante risultato che si aggiunge a quelli ottenuti in ambito sanitario ed industriale, con il potenziamento dell'Ospedale di Ariano Irpino e con il risanamento della Industria

Italiana Autobus di Valle Ufita, ormai diventata una società a prevalenza pubblica attraverso lo stanziamento di capitali importanti.



Ho assunto diversi impegni con i cittadini - conclude Maraia - e li sto onorando attraverso un impegno costante. L’intenso lavoro alla Camera dei Deputati e sul territorio sta dando ottimi frutti per le nostre aree ancora ai margini della politica

Regionale. Per fortuna grazie al Movimento 5 Stelle Ariano torna al centro dell’agenda politica nazionale."