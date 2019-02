Bufere di neve in Alta Irpinia e Baronia, fiocchi ad Avellino Nevica in A16: la webcam di Autostrade mostra l'intenso fenomeno tra Grottaminarda e Candela

Torna la neve in Irpinia. Bufere di neve sono in atto in Alta Irpinia e Baronia. Interessato anche il tratto autostradale della A16 tra Grottaminarda e Candela, come testimoniato dalle webcam della Società Autostrade. Ma non solo. Qualche fiocco è iniziato a cadere anche ad Avellino capoluogo. Le previsioni parlano di un intensificarsi progressivo del fenomeno, con previpitazioni nevose anche a quota collinare. Intanto la rete autostradale viene tenuta sotto stretta osservazione, come l'Ofantina. Un servizio straordinario della Polstrada sta monitorando lo stato delle strade interessate. In Provincia sono molti i comuni dove sta nevicando intensamente. Disagi soprattutto nei comuni ad alta quota della zona dell'Alta Irpinia e anche della Baronia. Tra Grottaminarda e Candela il territorio è interessato da intense bufere nevose. Nevica intensamente a Sant'Angelo Dei Lombardi, Lioni, Volturara, Bagnoli, Nusco, Cassano e comuni vicini. Le autorità competenti consigliano la prudenza a chi viaggia in auto sui tratti interessati. Anche l'Osservatorio di Montevergine tiene sotto controllo l'andamento del meteo e annota sul social: Venti violentissimi di grecale continuano a imperversare sul Partenio. Stanotte la nostra centralina meteo ha registrato una raffica di ben 204 km/h (110 nodi). E' previsto un peggioramento del tempo su tutta l’Irpinia; la neve cadrà fino a quote collinari". Anche sul Partenio e comuni della zona nevica. Sono molte le segnalazioni che stanno raggiungendo la nostra redazione.