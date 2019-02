Smog, primo giorno di stop: multe salate e poca informazione Off limits le auto fino a euro 3: contravvenzione da 168 euro

Tanta disinformazione tra gli automobilisti nel primo giorno del nuovo blocco alla circolazione ad avellino. Da oggi fiono al 31 marzo off limits le auto le auto Diesel Euro 0 - Euro 1 - Euro 2 - Euro 3 e Benzina Euro 0 - Euro 1 - Euro 2 nelle aree del centro urbano. Il divieto è in vigore dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20. La limitazione della circolazione riguarda il centro urbano ad esclusione delle strade: tratto dell’Autostrada A16, Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa, Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), Strada Provinciale 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all’altezza dell’incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, Tratto di Strada Provinciale 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati, Via Annarumma. I cittadini stamattina erano disorientati, molti erano ignari della nuova ordinanza e sono andati incontro alla contravvenzione salatissima di 168 euro. Controlli serrati nelle strade del centro da parte della polizia municipale che ha "pizzicato" diversi trasgressori. Contro lo smog l'amministrazione decide di fare sul serio e conferma le domeniche ecologiche fino al prossimo 10 marzo