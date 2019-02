Donna Marella e quel legame storico con Ariano La famiglia Caracciolo vanta da secoli proprietà sul Tricolle

Ad Ariano non è stata mai eppure la sua famiglia, i Caracciolo, da sempre vanta cospicue proprietà terriere sul Tricolle. Donna Marella Agnelli, scomparsa di recente, andava fiera delle sue origini meridionali ed era a conoscenza delle notevoli ricchezze che il suo casato aristocratico aveva accumulato nel tempo specie in questo lembo d'Irpinia ai confini con la Puglia.

La sua proverbiale riservatezza, l'ha consacrata infatti un'icona irraggiungibile di eleganza e raffinatezza, ha sempre tenuto a freno la curiosità più dozzinale circa i lauti patrimoni familiari e nel contempo l'ha tenuta lontana dalla cura degli stessi. Certo non le sarebbe affatto dispiaciuto mettere piede su quel suolo che ha contribuito alle fortune della sua nobile famiglia paterna eppure ha saputo sapientemente tirarsi fuori dagli affari beceri di terreni avuti in dono e forse l'unico dono che avrebbe fatto ad Ariano sarebbe stato quello di una sua visita in questi anni.

Ma la discrezione estrema di donna Marella l'ha tenuta lontana dal jet set torinese come dai patrimoni irpini e campani dei Caracciolo.... (Foto dal Web, tratta da globalist)