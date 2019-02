Casting ad Avellino per film: si cerca bimbo tra i 7 e 9 anni Le ricerche e selezioni, ecco come partecipare



La EMU Films organizza un casting per il nuovo film di Giovanni Maderna.

Si cerca il ruolo di protagonista, Filippo, un bambino di età compresa tra i 7 e i 9 anni. Il film è incentrato su un’ emozionante relazione padre-figlio e sull’importanza di seguire i propri sogni.

Il personaggio Filippo ha le seguenti caratteristiche:

Osservatore, silenzioso, quando comincia a parlare di qualcosa che lo interessa non smette più! E' molto fantasioso, capace di seguire i suoi pensieri per ore, e poi ricorda tutto come se le sue immaginazioni fossero realtà. Veloce e acuto con le parole (quando non è distratto). Piuttosto pigro nella vita pratica.

Il film sarà girato in Italia e in Inghilterra nell’estate 2019.

Scritto e diretto da Giovanni Maderna, che ha vinto il premio De Laurentiis per il miglior esordio alla Mostra del Cinema di Venezia con “Questo è il giardino”, il film è una produzione anglo-italiana sostenuta dal fondo internazionale per lo sviluppo del BFI. La casa di produzione EMU Films (http://emufilms.com/) è stata candidata ai BAFTA Awards, BIFA Awards ed è stata nominata al Leone d’Oro al Festival di Venezia.



Ecco le date del casting:

Sabato 9 Marzo dalle ore 10.00 alle 18.00 presso Palazzo Fondi Via Medina 24, Napoli

Domenica 10 Marzo dalle ore 10.00 alle 13.00 presso Vernicefresca Teatro Piazzetta Perugini 5, Avellino

Domenica 10 Marzo dalle 15.30 alle 18.30 presso Lab Creative Via Pianodardine 46/B, Atripalda (Av)