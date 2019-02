"E' inaudito andare avanti a colpi di ordinanze anti smog" Solidarietà ai commercianti e imprenditori da parte di Sabino Morano

"È inaudito continuare a pensare di poter andare avanti a colpi di ordinanze anti smog, senza che nessuno ponga, ormai da anni, seriamente la questione di viabilità, traffico e parcheggi al centro del dibattito amministrativo." Ad affermarlo è il segretario provinciale della Lega e leader di Primaverairpinia Sabino Morano.

"La Città sta morendo e tali provvedimenti accelerano il processo di desertificazione economica, oggi Avellino paga le scelte sconsiderate e la miopia del passato dal punto di vista “storico”, ed allo stesso tempo si trova imbrigliata in un commissariamento dovuto al fanatismo ideologico dei Cinque Stelle, ed alla smania di protagonismo di coloro che sfiduciarono l’amministrazione Ciampi, senza preoccuparsi di guardare alla situazione letteralmente emergenziale che stiamo vivendo.

La nostra massima solidarietà va ai commercianti ed agli imprenditori di questa città vessati e continuamente danneggiati da politiche comunali inadeguate, da amministrazioni “predatorie”, da “pedonalizzazioni selvagge”. Noi vogliamo costruire una Città diversa, rivendicando la nostra posizione da sempre vicina a chi nel capoluogo d’Irpinia ha voluto investire, lavorare, immaginare il proprio futuro, noi vogliamo dare vita ad una futura amministrazione in netta discontinuità col passato, un’amministrazione che non sia, come quelle succedutesi negli anni, nemica dell’iniziativa privata!

Bisogna cambiare immediatamente la rotta, come Lega in questi giorni - conclude Morano - stiamo mettendo in piedi dei dipartimenti tematici che, confrontandosi con le categorie professionali, con i commercianti, con la cittadinanza attiva, sapranno porre in campo una serie di proposte che costituiranno il nerbo del nostro programma per la Città. Noi siamo il partito della gente, il partito del buonsenso, il partito di chi lavora, noi stiamo dalla parte dei commercianti!"