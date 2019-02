"C’è posta per te": il postino a Conza, paese in subbuglio La trasmissione della De Filippi ha fatto tappa in Irpinia

Non è passato di certo inosservato il postino di "C'è Posta per te", il fortunato format del sabato sera di Maria de Filippi, arrivato a Conza della Campania, in provincia di Avellino. E' successo ieri. La troupe di Mediaset è sbarcata in paese e la notizia, corredata dalle foto, è stata posta postata sui gruppi social della comunità altirpinia. Ed è caccia al destinatario o destinataria della missiva. Tutti si domandano per chi sia arrivato lo speciale inviato.

"Oggi il postino Marcello di C'È POSTA PER TE in giro per le strade di Conza della Campania alla ricerca del destinatario della sua posta... Chissà chi sarà??? Lo sapremo nella puntata di sabato 9 Marzo". Questo il post pubblicato con tante foto su uno dei gruppi social della comunità.