No alla fonderia a Pianodardine, si ferma la protesta Criticità tecniche e ambientali emerse. Se ne riparlerà fra 30 giorni

Numerosi criticità tecniche e ambientali emerse per le quali la regione Campania ha concesso 30 giorni alla Custom Performance Bullet di Solofra per provare a superarle. E' l’esito della conferenza di Servizi in Regione sull'insediamento di una nuova fonderia a Pianodardine, zona industriale di Avellino. Al tavolo anche il Comune di Avellino che ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto cosi come l’Asi rappresentata dal sindaco di Montefredane Valentino Tropeano. Tra le associazioni ambientaliste, anche loro presenti all'incontro, filtra cauto ottimismo per bloccare questo nuovo insediamento e ribadiscono con forza la loro posizione.

Dal confronto sono emerse anche carenze di carattere procedurale, evidenziate in particolare dall’Arpac e dal Comitato Salviamo la Valle del Sabato. Il dirigente regionale Antonello Barretta ha così chiuso il confronto dando ulteriori 30 giorni all’azienda per riformulare la proposta.