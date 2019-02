Fonderia: "Altro che vie del vino, qui si soffoca" Gli ambientalisti incassano la prima vittoria in Regione Campania

Numerose criticità tecniche e ambientali emerse per le quali la regione ha concesso 30 giorni alla Custom Performance Bullet di Solofra per provare a superarle. e' l'esito della conferenza di servizi in Regione Campania sull'insediamento di una nuova fonderia a Pianodardine zona industriale di Avellino. a tavolo anche il comune di Avellino che ha espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto cosi come l'Asi rappresentata dal sindaco di Montefredane Valentino Tropeano. Tra le associazioni ambientaliste, anche loro presenti all'incontro, filtra cauto ottimismo per bloccare questo nuovo insediamento e ribadiscono con forza la loro posizione. “Si tratta di una fonderia che lavora rifiuti metallici per cui non si può più insistere su questa valle satura, in maniera cosi invadente e sempre più invasiva. Queste dovrebbero essere le vie del Greco ma c'è tutt'altro. Se immaginiamo un percorso, si parte da Chianche dove vorrebbero mettere un biodigestore, passi per Pratola Serra e vorrebbero realizzare un forno crematorio, arrivi alla Novolegno, quindi la fabbrica dei fagioli, l'Isochimica e infine questa fonderia. Ci sembra che siano nei fatti le drammaticità di questioni ambientali e problemi per la salute messi in discussione e sui quali non si può più nascondere la pericolosità”.